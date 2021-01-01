تشييع جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

رام الله / سما /

شيع آلاف من المواطنين الذين قدموا من محافظات الوطن جثمان الناشط السياسي نزار بنات، والذي اعلن عن مقتله بعد وقت قليل من اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الخليل، فجر أمس الخميس.

وشارك في التشييع ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية العاملة في الاراضي الفلسطينية.

وبعد الصلاة على جثمانه، في مسجد وصايا الرسول بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حمله المشيعيون على الاكتاف باتجاه مقبرة الشهداء في ضاحية البلدية، مرددين الشعارات المطالبة بمحاسبة المتسببين بوفاته، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت.

وكان الطبيب المشرف على تشريح جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات، قال إن أسباب وفاتِه غيرُ طبيعية، وأنه توجد كدمات بسبب الضرب المبرح في جميع أنحاء جسده وأن نزيفا في الرئتين نتج عن الضرب والاختناق اللذين تعرض لهما من قبل القوة الأمنية التي اعتدت عليه.