الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة 25-6-2021، تسجيل حالة وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 925 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1057 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 113751، منها 2561 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 400 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 110133 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 69، منها 46 حالة خطرة.