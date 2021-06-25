  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 25 يونيو 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة 25-6-2021، تسجيل حالة وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 925 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1057 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 113751، منها 2561 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 400 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 110133 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 69، منها 46 حالة خطرة.

الأكثر قراءة اليوم

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

اسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في غزة إلى 9 أميال وإدخال المواد الخام

المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

انخفاض في سعر صرف الدولار

موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد الأردني هوياتهم (فيديو)

مصر.. تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

الأخبار الرئيسية

يديعوت : السلطة ستدفع الثمن غاليا على قتل بنات وربما شروط جديدة لتلقي المساعدات

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

واشنطن تتجه الى الغاء اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية