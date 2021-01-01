الصحة الإسرائيلية: الإلزام بالكمامات بالأماكن المغلقة يبدأ ظهر اليوم

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنه من بدءا من الساعة 12:00 من ظهر اليوم سيسري الإلزام بوضع كمامة في أي مكان ليس منطقة مفتوحة، باستثناء مكان السكن الدائم، وذلك إثر ارتفاع نسب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن وضع الكمامة لا يسري على القاصرين دون سن 7 أعوام، شخص يواجه صعوبة بوضع الكمامة بسبب محدوديته، عاملين يعملان في مكان مغلق بصورة دائمة، شخص يقوم بتدريب رياضي.

وتنصح الوزارة بوضع الكمامات منذ الآن في أماكن توجد فيها تجمعات بمشاركة عدد كبير من الأشخاص في المناطق المفتوحة. كما أوصت الافراد ضمن مجموعات في خطر والذين لم يتلقوا التطعيم بالامتناع عن المشاركة في تجمعات.

وقبل ذلك، قال منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، اليوم الجمعة، إن الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة قد يدخل حيز التنفيذ منذ اليوم، وذلك في أعقاب تسجيل 227 إصابة مؤكدة بكورونا أمس، حسبما أكد للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وسُجلت في الأيام الأربعة الماضية إصابة أكثر من 100 شخص بالفيروس يوميا. وقال أش إن "نسبة الفحوصات الموجبة 0.6%، الأمر الذي يدل أيضا على ارتفاع بانتشار الفيروس. وأمر آخر يثير القلق هو أن انتشار الفيروس ياسع نحو بلدات أخرى".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم إنه إذا لم يكن وضع الكمامات كافيا، فإنه ستُفرض قيود على التجمعات داخل أماكن مغلقة من أجل لجم انتشار الفيروس.

وعُثر أمس على آثار لسلالة كورونا الهندية في مياه الصرف الصحي في مدينة عسقلان، التي لم يكن معروفا أنه يوجد انتشار للفيروس فيها، الأمر الذي جعل مسؤولي الصحة يرجحون احتمال انتشار خفي للفيروس.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستعقد اجتماعا للجنة الوزارية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا) بعد غد، الأحد. وقالت وسائل إعلام إن توجه وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، يقضي بتفضيل العناية الموضعية في بؤر انتشار الفيروس على فرض قيود على الجمهور كله.

ووفقا لـ"كان"، فإنه يوجد تخوف في وزارة الصحة الإسرائيلية من تسرب الفيروس وخاصة الطفرة الهندية إلى البلدات العربية، وذلك إثر نسب التطعيم المتدنية نسبيا فيها. وارتفع عدد الفحوصات لكورونا في البلدات العربية في الأيام الأخيرة، ولم يُسجل ارتفاع بالإصابات بالفيروس حتى الآن.