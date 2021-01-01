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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الجمعة 25 يونيو 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل 

بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

ورق عنب  = 3 شيكل للوقية 

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل 

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 8ك = 10 شيكل 

عنب أسود 1ك = 8 شيكل  

رمان 1ك = 6 شيكل 

بطيخ 10 ك = 10 شيكل 

خوخ 1 ك = 6 شيكل  

مشمش 1 ك = 6 شيكل  

سنطروزة 1ك = 6 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة 

دجاج: 12 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد 

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