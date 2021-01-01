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تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم

الجمعة 25 يونيو 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم



رام الله / سما /

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد هذا اليوم، لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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