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حماس تدين نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس

الجمعة 25 يونيو 2021 04:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس



غزة/سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، نقل سفارة هندوراس في إسرائيل إلى مدينة القدس "خطوة مخالفة للقانون الدولي".

وقالت الحركة، في بيان  "ندين قيام هندوراس بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة، في خطوة مخالفة للقانون الدولي، والذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة".

ووصفت الحركة، خطوة نقل السفارة بـ"الاعتداء الصارخ" على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس هندوراس "إلى التراجع عن هذه الخطوة فورا، والالتزام بالقانون والإجماع الدولي الذي رفض من قبل نقل السفارة الأمريكية للقدس".

وطالبت بـ"التحرك الفوري لنصرة قضيتنا العادلة ودعم حقوقنا الأصيلة بالحرية والاستقلال".

ودشن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس، مقر سفارة بلاده في القدس الغربية لتكون الثالثة بعد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة، في حين جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 دعوة جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية" في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن.

#حماس #هندوراس #القدس المحتلة

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