الموت يفجع الفنانة ريم عبد الله

الرياض/سما/

أعلنت الفنانة السعودية ريم عبدالله، مساء اليوم الخميس، وفاة والدها، معبرة عن حزنها الشديد لفراقه، ومطالبة جمهورها بالدعاء له بالمغفرة، وذلك عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم عبد الله:“إنا لله وإنا إليه راجعون، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي“.

وطالبت ”ريم“ متابعيها بالدعاء له، قائلة:“ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته“.

وحرص عدد كبير من متابعيها على مساندتها ومواساتها في محنتها، داعين الله أن يصبّر قلبها على فراق والدها الذي طالما عبرت عن حبها له خلال لقاءاتها.





