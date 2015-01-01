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مايكروسوفت تعلن رسميًا عن "ويندوز 11"

الجمعة 25 يونيو 2021 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعلن رسميًا عن "ويندوز 11"



وكالات

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن الجيل التالي من برنامج (ويندوز) الخاص بها، (ويندوز 11)، والذي يحتوي على قائمة بداية جديدة، وميزات أخرى.


سيكون الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الرئيسي لمايكروسوفت، والذي تم الإعلان عنه الخميس، خليفة لنظام التشغيل (ويندوز 10)، والذي طرحته الشركة لأول مرة في عام 2015.

من المتوقع أن يصبح (ويندوز 11) متاحا في وقت لاحق من هذا العام على الحواسيب الجديدة وغيرها، وسيتوفر من خلال عملية تحديث مجانية لمن يمتلكون نسخة من (ويندوز 10).

شاب الإعلان الافتراضي لمايكروسوفت صعوبات فنية، ما اضطر الشركة الى التوصية بمتابعته على (تويتر) بدلا من ذلك.

عندما أطلقت مايكروسوفت (ويندوز 10) قبل ست سنوات، كانت تأمل في أن يساعدها نظام التشغيل الجديد في إعادة بناء الولاء بين المستخدمين، والذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة أخرى.

كان ويندوز بمثابة "العمود الفقري" للكمبيوتر الشخصي منذ عقود.

أُطلقت النسخة الأولى من ويندوز في عام 1985، حيث كانت تقدم للمبتدئين "واجهة مستخدم برسومات" حتى يتمكنوا من النقر فوق الرموز، والقوائم باستخدام الفأرة بدلاً من كتابة الأوامر في شاشة فارغة.

ويعد ذلك جزءا أساسيا من أعمال مايكروسوفت منذ ذلك الحين رغم تضاؤل تأثيرها مع انخفاض مبيعات الحواسيب مع رواج سوق وزيادة استخدام الهواتف الذكية.

#مايكروسوفت

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