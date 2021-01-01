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الصحة العالمية: سلالة "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين على الأقل

الجمعة 25 يونيو 2021 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: سلالة "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين على الأقل



جنيف/سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، التي تحمل اسم "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن سلالة "دلتا"، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة.

وأوضحت سفاميناتان: "علما بالسرعة التي تنتشر بها دلتا متقدمة على السلالات الأخرى، فإنها قد تصبح الأكثر هيمنة في العالم".

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه النسخة من الفيروس "تنتقل بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي"، ولهذا السبب "يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى 2 وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين".

وشددت على أن "معظم اللقاحات التي تستخدم حاليا في العالم تبدو فعالة لمنع السير الحرج للمرض على الأقل".

#منظمة الصحة العالمية #سلالة دلتا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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