ابنة فيروز تنشر صورة نادرة لها

بيروت/سما/

نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، صورة نادرة لها مع والدتها عبر حسابها على "فيسبوك"، ما شكل مفاجأة سارة لمعجبي الأيقونة التي تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء.

وأرفقت ريما الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: "سيلفي والماضي خلفي".

وحققت الصورة تفاعلا كبيرا لدى المعجبين بعد نشرها بدقائق فقط.



​وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية فيروز في سبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.

والتقت فيروز ماكرون وهي ترتدي قناعا واقيا وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، ووقف الرئيس الفرنسي على بعد مترين تقريبا منها.

ومنح الرئيس الفرنسي الفنانة اللبنانية الكبيرة وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنية، قيل إنها عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.