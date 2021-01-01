"هنية" يبارك تأهل المنتخب الوطني لكأس العرب

غزة /سما/

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تأهل المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم لكأس العرب ٢٠٢١ التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال ديسمبر المقبل، بعد فوزه الكبير على منتخب جزر القمر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد مساء اليوم، لينضم للمجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية والأردن.

وقدم هنية التهنئة في اتصاله مع الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، مشيدا بما حققه المنتخب بالصعود لهذه البطولة الهامة على المستوى العربي.

وفي إنجاز ٱخر للرياضة الفلسطينية عبر هنية عن سعادته لما حققه الرباع محمد حمادة بالتأهل لأولمبياد طوكيو في لعبة رفع الأثقال، ومنح فلسطين شرف التواجد في هذا المحفل الدولي الهام.

وقال مهنئا الرباع حمادة في اتصال هاتفي :"هذا الإنجاز يمثل فخرا للرياضة الفلسطينية ويؤكد أن فلسطين قادرة على صناعة الأبطال رغم ما يتعرض له شعبنا من حصار وعدوان".

كما أكد هنية أن المجلس الأعلى سيكرم الرباع محمد حمادة بعد عودته لأرض الوطن ويقدم له مكافأة تقديرا لجهده وما بذله في سبيل رفع علم فلسطين في الأولمبياد.