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الرجوب يهنئ "الفدائي" بتأهله إلى نهائيات كأس العرب

الخميس 24 يونيو 2021 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يهنئ "الفدائي" بتأهله إلى نهائيات كأس العرب



رام الله /سما/

هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، منتخبنا الوطني الأول بتأهله إلى نهائيات كأس العرب 2021 بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب جزر القمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات التمهيدية للبطولة.

وأشاد الرجوب بجهود اللاعبين والروح الرياضية العالية التي تمتعوا بها خلال اللقاء، "والتي عكست صورة تليق باسم فلسطين وقضيتها".

كما ثمّن رئيس الاتحاد جهود الطواقم الفنية والإدارية للمنتخب، "التي وصلت الليل بالنهار، وكثفت الجهود، وعملت بأقصى الطاقات في سبيل التأهل للنهائيات"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا هذه الطواقم.

وأكد الرجوب أن هذه الفوز الكبير أدخل البهجة والسعادة إلى نفوس كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، موجهًا التحية لجماهير "الفدائي" في كافة أماكن تواجدها والتي تسانده على الدوام، متمنيًا التوفيق للفدائي في نهائيات كأس العرب والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة 30 تشرين ثاني و18 كانون أول 2021

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #جبريل الرجوب #نهائيات كأس العرب #كأس العرب 2021

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