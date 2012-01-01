"الفدائي" يكتسح جزر القمر ويتأهل إلى نهائيات كأس العرب

الدوحة /سما/

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، فوزًا كاسحًا على حساب منتخب جزر القمر بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى نهائيات كأس العرب.

وضمن "الفدائي" مشاركته في دور المجموعات بكأس العرب في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: السعودية والمغرب والأردن، والتي ستجري في الفترة من 30 تشرين ثاني-18 كانون أول من العام الجاري في قطر، تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفاجأ منتخب جزر القمر منتخبنا الوطني بهدف مبكّر في الدقيقة الخامسة عبر نجمه المحترف في فرنسا جومري موسى. واتيحت فرصتان خطيرتان لجزر القمر على مرمى منتخبنا، تصدى لإحداها الحارس المتألق رامي حمادة.

ودخل "الفدائي" أجواء المباراة في النصف الثاني من الشوط الأول، واستحوذ على الكرة، وصنع عدة هجمات عابتها اللمسة الأخيرة أمام المرمى، قبل أن يتمكن ليث خروب من معادلة النتيجة بعد رأسية حوّلها قائد منتخبنا عبد اللطيف البهداري وصلت لخروب أمام المرمى الخالي ليودعها الشباك في الدقيقة (35)، وأضاع نجم الهجوم عدي الدباغ فرصة التقدم لمنتخبنا بعد انفراده بحارس مرمى جزر القمر، قبل أن يعوض ذلك بهدف مميز بعد مراوغته لمدافعي جزر القمر والتسديد بقوة في الشباك بالدقيقة (42)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-1).

وواصل منتخبنا فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، وتمكن من إضافة ثلاثة أهداف عبر تامر صيام في الدقيقتين (56+72)، وإسلام البطران في الدقيقة (81).

ويختتم الدور التمهيدي المؤهل إلى النهائيات بلقاء يجمع منتخبي الكويت والبحرين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبًا قسمت إلى 4 مجموعات، سيتأهل عن كل مجموعة منتخبان إلى مرحلة خروج المغلوب.

يذكر أن آخر بطولة لكأس العرب أجريت في عام 2012 باستضافة السعودية وبمشاركة 11 منتخبًا، وتوّج باللقب منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب ليبيا بركلات الترجيح.