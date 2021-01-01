تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وأرملة الناشط بنات...

غزة /سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء الخميس، أرملة الناشط السياسي نزار بنات.

وقال بيان صدر عن مكتب هنية إن رئيس المكتب السياسي لحماس قدم لـ"أم كفاح" التعازي باسم شعبنا الفلسطيني وحركة حماس باغتيال زوجها.

وعدّ هنية "هذه الجريمة اعتداء على كل الوطنيين والأحرار في فلسطين، وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة".

وأكد أن "من اعتدى وقتل رجلًا بهذه الصفات لا يملك أي انتماء وطني".

وشدد رئيس حماس على "الوقوف الكامل إلى جانب عائلة الشهيد وكل الرافضين لهذه الجريمة النكراء"، معتبرًا ما جرى قضية رأي عام وطني.

ووعد هنية بمتابعة تطورات هذه القضية "لكي يتحمل من تورط في إراقة هذا الدم الطاهر مسؤوليته الكاملة".

وأضاف أن "نزار شهيد الوطن وشهيد الدفاع عن حرية الرأي والكلمة الحرة، وشعبنا منتفض دفاعًا عن حريته وكرامته وحياة الأبرياء، ولا يمكن أن يقبل مثل هذه الجرائم".