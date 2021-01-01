  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي: يجب إعادة النظر في دور الأجهزة الأمنية وعقيدتها

الخميس 24 يونيو 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: يجب إعادة النظر في دور الأجهزة الأمنية وعقيدتها



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، ضرورة إعادة النظر من جديد في دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وعقيدتها التي تتنافى وتطلعات شعبنا.

وقال الحساينة في تصريح له الخميس، إن جريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي نزار بنات، أثناء اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة، يضعها محل اتهام مباشر.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية تشرف على سير عملية التحقيق وتعلن نتائجه، حتى يتسنى محاسبة وإقالة كل من أصدر القرار باعتقال وتصفية الناشط بنات.

وبين أن شعبنا الذي عانى وما زال يعاني ويلات ظلم الاحتلال وأجهزته الأمنية، لا يمكن له أن يقبل بظلم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتغولها عليه.

وقال الحساينة: "نزار بنات.. أيقونة الأحرار ورمز من رموز المعارضة الوطنية الصادقة لنهج الاستسلام يغادرنا شهيداً.. مظلوماً.. على أيدي أجهزة الأمن في سلطة (أوسلو الفاقدة للشرعية النضالية والمنقلبة على القيم الوطنية)".

#الجهاد الاسلامي #يوسف الحساينة #الاجهزة الامنية #وفاة نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”

تسجيل جديد لـ"داعش" .. هاجم حماس وعلق على مقتل شيكاو

3 ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها

اسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في غزة إلى 9 أميال وإدخال المواد الخام

اسعار العملات مقابل الشيكل

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!

الأخبار الرئيسية

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنشر التحقيقات الاولية حول مقتل الناشط نزار بنات

الجبهة الشعبية تشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية...

وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لحماس: لن نتسامح مع أي نوع من التصعيد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية