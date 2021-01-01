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الاحتلال يقرر إعادة فرض الكمامة في الأماكن المغلقة

الخميس 24 يونيو 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إعادة فرض الكمامة في الأماكن المغلقة



القدس المحتلة /سما/

قال منسق مكافحة وباء كورونا في إسرائيل، نحمان آش، اليوم الخميس، إن الزامية ارتداع القناع الواقي(الكمامة) داخل الأماكن المسقوفة ستعود الأسبوع المقبل في محاولة لوقف ارتفاع حالات الإصابة بالوباء.

ويتصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل إذ يقارب عدد حالات كورونا النشطة 700 حالة وتشير آخر المعطيات إلى أن 30 ألف مواطن يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وأشار نحمان آش إلى أن 123 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس حتى الآن، وانتشر تفشي المرض في كفار سابا والرملة وهرتسليا ومدن أخرى.

وأوصي نحمان آش بتجنب الرحلات الجوية إلى الخارج وخاصة للأشخاص غير المطعمين.

#فيروس كورونا #اسرائيل #ارتداء الكمامات

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