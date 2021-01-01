الاحتلال يفرج عن المعتقلة ندى صندوقة بشرط منع دخول القدس

رام الله /سما/

قرّرت محكمة الاحتلال في “عوفر” الإفراج عن المعتقلة ندى صندوقة (44 عاماً)، من القدس، والمعتقلة منذ 22 حزيران/ يونيو الجاري، بادّعاء دخول مدينة القدس بدون “تصريح”، علماً أنها متزوجة في المدينة وتسكنها منذ نحو (25) عاماً.

وأوضح المحامي أحمد صفية، الذي مثّلها أمام محكمة الاحتلال عن نادي الأسير الفلسطيني؛ أن الحكم بالإفراج جاء بشرطين، وهما: دفع كفالة مالية بقيمة (5000 شيكل)، وعدم دخول مدينة القدس، وفرض غرامة مالية بقيمة (15 ألف شيكل) في حال مخالفتها هي وزوجها لهذا الشّرط خلال سنة.

وأشار نادي الأسير إلى أن اعتقال صندوقة هو جزء من عمليات التّضييق الممنهجة على المواطنين المقدسيين، واختلاق الذّرائع لترحيل وإبعاد سكّان المدينة عنها.