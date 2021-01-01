حماس ترفض قرار اشتية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات اغتيال نزار بنات

غزة /سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها قرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اغتيال الناشط الوطني والمعارض السياسي نزار بنات الذي قتلته أجهزة أمن السلطة بعد اعتقاله من مسكنه في مدينة الخليل فجر الخميس.

وشددت حركة "حماس" على أنه "لا ثقة مطلقا في لجنة تشكلها السلطة وحكومتها وأجهزتها؛ فهم الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء".

وجددت التأكيد على دعوتنا لجماهير شعبنا وقواه السياسية والشعبية والمدنية إلى التحرك في أوسع نطاق لوضع حد نهائي لما تقوم به السلطة وأجهزتها من انتهاك واسع للحريات وحقوق شعبنا الذي يعاني قمع سلطات الاحتلال، إضافة إلى ما تقوم به السلطة وأجهزتها.