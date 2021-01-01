  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق: يجب أن يبقى الاحتجاج قائما حتى يعتقل قتلة نزار بنات والمسؤولين عنهم

الخميس 24 يونيو 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: يجب أن يبقى الاحتجاج قائما حتى يعتقل قتلة نزار بنات والمسؤولين عنهم



غزة /سما/

شدد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بالخارج، يوم الخميس، على ضرورة "ألا تمر" حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، داعيا لاستمرار الاحتجاج حتى اعتقال القتلة والمسؤولين عنهم.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر تويتر : "يجب أن لا تمر حادثة اغتيال نزار بنات بأي حال، حفاظاً على كرامة الفلسطيني وحقه في التعبير، ورفضاً لسلوك السلطة وأجهزتها ألامنيه التي تخدم الاحتلال وتقتل المعارضين والاحرار والمقاومين". 

وأضاف أبو مرزوق : "يجب أن يبقى الاحتجاج قائماً حتى يعتقل القتله والمسئولين عنهم ويفرج عن القتيل المظلوم".

#موسى ابو مرزوق #حركة حماس #وفاة نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة

فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”

تسجيل جديد لـ"داعش" .. هاجم حماس وعلق على مقتل شيكاو

3 ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

اسعار العملات مقابل الشيكل

المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنشر التحقيقات الاولية حول مقتل الناشط نزار بنات

الجبهة الشعبية تشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية...

وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لحماس: لن نتسامح مع أي نوع من التصعيد

اسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في غزة إلى 9 أميال وإدخال المواد الخام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية