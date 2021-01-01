أبو مرزوق: يجب أن يبقى الاحتجاج قائما حتى يعتقل قتلة نزار بنات والمسؤولين عنهم

غزة /سما/

شدد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بالخارج، يوم الخميس، على ضرورة "ألا تمر" حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، داعيا لاستمرار الاحتجاج حتى اعتقال القتلة والمسؤولين عنهم.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر تويتر : "يجب أن لا تمر حادثة اغتيال نزار بنات بأي حال، حفاظاً على كرامة الفلسطيني وحقه في التعبير، ورفضاً لسلوك السلطة وأجهزتها ألامنيه التي تخدم الاحتلال وتقتل المعارضين والاحرار والمقاومين".

وأضاف أبو مرزوق : "يجب أن يبقى الاحتجاج قائماً حتى يعتقل القتله والمسئولين عنهم ويفرج عن القتيل المظلوم".