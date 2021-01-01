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عائلة بنات تطالب بإقالة المحافظ جبريل البكري: "لا مكان للقانون والسلطة في قضية نزار"

الخميس 24 يونيو 2021 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بنات تطالب بإقالة المحافظ جبريل البكري: "لا مكان للقانون والسلطة في قضية نزار"



الخليل /سما/

أكدت عائلة بنات، مساء اليوم الخميس، أنه لا مكان للقانون والسلطة في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت العائلة في بيان لها:" لا مكان للقانون والسلطة في قضية نزار فهي الخصم والحكم، والقاتل الجاني الذي غدر بابننا منتهكين حرمة البيوت التي كان لزاماً عليها حمايتها".

وطالبت العائلة بشكل مبدأي إقالة المحافظ جبريل البكري، والعقيد ماهر أبو الحلاوة، كما حملتهم مسؤولية ما سيحصل ما داموا في مناصبهم.

كما طالبت العائلة الشعب الفلسطيني بأن لا يذهب دم نزار بنات هدراً، كما وعدت العائلة بملاحقة الجناة ونيل القصاص العادل منهم.

وأوضحت عائلة بنات أن القوة المكونة من 27 عسكريا والتي قامت باقتحام المنزل واغتيال نزار بنات، معروفة لديهم.

وأشارت العائلة إلى أن الصلاة على جثمان الناشط السياسي نزار بنات، ستكون غدا الجمعة بعد صلاة الظهر في مسجد وصايا الرسول بمدينة الخليل.

#عائلة بنات #نزار بنات #وفاة نزار بنات #الاجهزة الامنية

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