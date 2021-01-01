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12 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح

الخميس 24 يونيو 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح



نابلس /سما/

أصيب 12 مواطنا مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أحد الشبان وهو ايمن جاغوب 22 عاما اصيب برصاص حي أسفل الكتف ووصفت حالته بالمتوسطة والمستقرة حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .

واضاف جبريل أن 3 إصابات أخرى وقعت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدها كانت في الرقبه لشاب تم نقله لمستوصف زكاة بيتا لتلقي العلاج فيما أصيب الشبان الاخرون بحالات الاختناق جراء إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع وتم تقديم خدمات الإسعاف لهم ميدانيا.

#مواجهات #قوات الاحتلال #قرية بيتا #جبل صبيح

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