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الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنشر التحقيقات الاولية حول مقتل الناشط نزار بنات

الخميس 24 يونيو 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنشر التحقيقات الاولية حول مقتل الناشط نزار بنات



رام الله /سما/

قالت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان مساء الخميس، إن تشريح جثمان الناشط والمعارض نزار بنات أظهرت وجود إصابات تتمثل في كدمات في مناطق عديدة من جسده، وسبب وفاته “غير طبيعي”.

وأكدت المؤسستان الحقوقيتان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدتاه في مدينة رام الله، بشأن التحقيقات الأولية في ظروف وفاة بنات اثناء اعتقاله من قبل أجهزة أمن في الخليل، أن نتائج التشريح أظهرت إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن نتائج التشريح تظهر وجود كدمات في جميع اجزاء الجسم وكسور في الاضلاع وأن الوفاة غير طبيعية.

وطالب الدويك بفتح تحقيق جنائي بشأن حادثة وفاة الناشط بنات وتقديم جميع المشاركين والمسؤولين عن الحادثة للمحاكمة، وبإلغاء حالة الطوارئ وتعديل التشريعات الخاصة بالاعتقالات والتحقيقات، وبإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وفتح المجال لحرية التعبير والحريات العامة.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين خلال المؤتمر الصحفي إن الناشط نزار بنات وصل المستشفى متوفيا.

وأضاف، أن بنات اعتُقِل من “تسوية” وليس من بيت مساحتها بحدود 100 متر، وقد كان نائمًا على فرشة، حيث اقتحم أحد عناصر الأمن المكان من النافذة وفتح الباب لبقية القوة التي دخلت القاعة واعتدت على بنات بالضرب وبعنف شديد.

#المؤسسات الحقوقية #وفاة نزار بنات #الاجهزة الامنية #الخليل #السلطة الفلسطينية

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