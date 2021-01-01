"الشعبية" تعلن رفضها تشكيل السلطة للجنة تحقيق في اغتيال الناشط بنات

غزة /سما/

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس رفضها بشكل قاطعاَ إعلان السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق بمسؤولية رئيس الحكومة محمد اشتية، معتبرة إياها محاولة للهروب من المسؤولية وتمويت القضية.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، "السلطة ليست جهة محايدة لتُشكّل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة".

وشددت على ان الجريمة ليست بحاجة للجنة تحقيق، مشيرة إلى أن خيوط الجريمة واضحة وضوح الشمس، ومن أعطى القرار ونفذ هذه الجريمة معروف للجميع.

وأضافت الشعبية "المطلوب هو المحاكمة الثورية لمرتكبي هذه الجريمة"، مشددة على انها لن يهدأ لها بال إلا بدفع جميع من ساهموا بارتكاب هذه الجريمة الثمن غالياً، فدماء شعبنا ليست رخيصة.