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وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لحماس: لن نتسامح مع أي نوع من التصعيد

الخميس 24 يونيو 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لحماس: لن نتسامح مع أي نوع من التصعيد



القدس المحتلة /سما/

وجه وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، عصر اليوم الخميس، رسالة الى حركة حماس في غزة.

ووفق القناة السابعة الاسرائيليةـ قال وزير الجيش الاسرائيلي غانتس في حفل تخرج طيارين في سلاح الجو ضمن الدورة 182 بقاعدة حتسريم الجوية، إن على حماس أن تستوعب، ونحن مصممون، إذا كانت تريد تنمية اقتصادية فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات في الاتجاه السليم بإعادة الجنود والحفاظ على الهدوء.

وشدد غانتس على أن اسرائيل لن تتسامح مع أي نوع من التصعيد، مضيفا: سوف نتصرف كما فعلنا دائما، وسنواجه أي تهديد بالحيل والمبادرة والمسؤولية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ، إن "أعداؤنا" يعلمون أننا لن نتردد في التصرف عند الضرورة.

وأضاف: علينا مسؤولية الحفاظ على أمن إسرائيل وضمان وجودها وفي هذا الأمر لا توجد تنازلات، لافتا الى أن السنين تمر ويتغير "عدونا" ويتطور، ويرتفع مستوى حنكته وتصميمه.

 بشأن الملف النووي الإيراني قال بينت: سنتشاور مع أصدقائنا لكننا لن نتردد في التصرف عند الضرورة بمسؤولية وجدية.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #حركة حماس #قطاع غزة

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