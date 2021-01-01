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نزار بنات توفي بضرب مبرح

المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!

الخميس 24 يونيو 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!



غزة /سما/

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تير وينسلاند، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" لا يزال هشا للغاية.

وأضاف وينسلاند، وفق قناة "الجزيرة"، الجميع لقيام بدورهم لتحقيق الاستقرار وتجنيب تصعيد مدمر في غزة.

وفي سياق آخر، قال إن المرشح البرلماني نزار بنات توفي بعد ضرب مبرح من الأمن الفلسطيني، معبرًا عن قلقه الخاص لوفاة الناشط والمرشح البرلماني الفلسطيني نزار بنات.

ودعا لتحقيق شفاف في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات ومحاسبة المسؤولين.

#المبعوث الأممي لعملية السلام #تور وينسلاند #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل

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