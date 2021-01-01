الأسير خضر عدنان يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد قرار بعدم تجديد اعتقاله الإداريّ

رام الله /سما/

علق الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة (25) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، عقب قرار من سلطات الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداريّ، حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الاثنين المقبل.

وأكّد المحامي جواد بولس عقب زيارة أجراها اليوم للأسير عدنان في معتقل "الجلمة"، أنّ الأسير علّق إضرابه بعد التوصل لاتفاق.

وكانت جلسة استئناف عقدت للأسير خضر أمس الأربعاء، أكّدت نيابة الاحتلال خلالها أن الأمر الإداريّ الحالي هو الأمر الإداريّ الأخير (جوهريًا).

يُشار إلى أن الأسير عدنان شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 29 أيّار/ مايو الماضي، وهو من أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداريّ، عبر الإضراب عن الطعام على مدار سنوات اعتقاله، وهو الخامس الذي يخوضه، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ تمكّن خلالها من تحقيق حرّيّته.

يذكر أنّ الأسير عدنان البالغ من العمر (43 عامًا)، حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، وأكبرهم (13 عامًا).