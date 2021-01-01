عبد الهادي يطلع وزير الإعلام السوري على تطورات الأوضاع في فلسطين

دمشق /سما/

أطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الخميس، وزير الإعلام السوري عماد سارة على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المُتواصلة ضد أبناء شَعبِنا والمُقدّسات الإسلامية والمسيحية، والهجمة المتواصلة ضد وسائل الإعلام، خاصة تلفزيون فلسطين الذي تم منعه من العمل للمرة الرابعة في القدس المحتلة.

وتابع خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الإعلام بالعاصمة السورية، دمشق، أن إحدى الخطط التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، هي منع تلفزيون فلسطين من البث في مدينة القدس، إلا أن الإعلام الرسمي مستمر بصموده وبقائه وإيصال رسائله إلى الخارج.

وأشار عبد الهادي إلى أن حكومة الاحتلال في عدوانها الأخير على قطاع غزة دمرت الكثير من المؤسسات الصحفية، وفي القدس المحتلة أصيب أكثر من 400 صحفي برصاص الاحتلال في محاولة لمنعهم من تغطية ما يجري من تهجير قصري لأهلنا في حي الشيخ جراح وسلون وغيرها من المناطق المختلفة في البلدة القديمة.

وشدد عبد الهادي خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الإعلام الرسمي الفلسطيني والسوري لإيصال رسائل الشعب الفلسطيني للعالم، وتحريك الرأي العام العالمي لصالح الشعب الفلسطيني لإدانة القتل والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا يومياً.

وتطرق إلى جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على كل المستويات العربية والدولية، من أجل تثبيت الحقوق والوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإتمام الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد سارة موقف سوريا الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لدى القيادة والشعب في سوريا، مشيراً إلى ان الضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية والرئيس عباس من بعض الدول تعني بأن موقفه مشرف بعدم تقديم التنازلات.

كما أدان سارة منع الاحتلال عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، مشيراً أن محاولات الاحتلال والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين لإخفاء همجيته وعدوانيته ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الإعلام الرسمي الفلسطيني والسوري لفضح جرائم الاحتلال.