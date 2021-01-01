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النيابة بغزة: توقيف عدد من التجار رفعوا الأسعار وتحويل 38 لاحتكارهم

الخميس 24 يونيو 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة: توقيف عدد من التجار رفعوا الأسعار وتحويل 38 لاحتكارهم



غزة /سما/

أعلن مدير عام وحدة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة يعقوب الغندور عن توقيف عدد من التجار بقطاع غزة لرفعهم الأسعار.

وقال الغندور في بيان مقتضب له إنه تم إحالة 38 تاجراً للنيابة العامة لاحتكارهم الأسعار واستغلال المواطنين.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بواجبها الوطني بمحاربة وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم الاقتصادية.

وأكد الغندور أن الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة التجار الذين يرفعون الأسعار والمحتكرين، مطالبًا كل التجار وأصحاب المحلات الالتزام التام بالأسعار وعدم رفعها.

#الاقتصاد الوطني #غزة #النيابة العامة

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