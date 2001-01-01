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المجلس التنسيقي: مقبلون على خطوات متعددة تحمي اقتصادنا الوطني

الخميس 24 يونيو 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس التنسيقي: مقبلون على خطوات متعددة تحمي اقتصادنا الوطني



غزة /سما/

عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اجتماع هام اليوم ، لتدارس ما آلت إليه الأمور بعد جولة الحرب الأخيرة وما لحق بالاقتصاد الغزي من دمار مباشر وغير مباشر وكل ذلك في ظل اقتصاد منهك أصلا.

وتدارس المجتمعون في مقر اتحاد المقاولين بمدينة غزة، قضايا اعادة الاعمار وتعويض المنشآت المدمرة منذ عام 2001، ومخاطر إغلاق المعابر واحتجاز البضائع وضرورة الغاء آلية (GRM) والافراج عن مستحقات الارجاعات الضريبة.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينين بمحافظات غزة أسامة كخيل أن أعضاء المجلس التنسيقي اتفقوا على الانعقاد الدائم، والشروع في فعاليات وإصدار مخاطبات رسمية محلية ودولية، تبدأ بمؤتمر صحفي هام يحمل رسائل للجهات الفلسطينية والدولية بجوار مقر اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بحب تل الهوا الساعة 12 ظهر السبت المقبل.

#المجلس التنسيقي للقطاع الخاص #العدوان الإسرائيلي #اعادة اعمار غزة

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