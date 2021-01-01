"مؤسسة الحق": اغتيال الناشط نزار بنات تم بعد "تنسيق أمني" مع الاحتلال

رام الله /سما/

قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، اليوم الخميس، إنه تم اعتقال المعارض السياسي نزار بنات من منطقة جبل جوهر جنوب شرق الخليل وهي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف: بأن هذا يعني بأن اعتقاله تم بعد تنسيق أمني، مشيرةً إلى أن "جثمان بنات موجود حالياً في معهد الطب الشرعي في أبو ديس".

وقالت مؤسسة الحق، إنها والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تقومان بمتابعة والتحقيق في ظروف وفاة المواطن نزار بنات الذي ألقي القبض عليه من قبل قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقة الجنوبية الشرقية، جبل جوهر، من مدينة الخليل وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه صباح هذا اليوم.

وأضافت في بيان، أن العائلة طلبت من المؤسستين مساعدتها في اختيار طبيب شرعي يمثل الأسرة، حيث قامت الهيئة المستقلة بانتداب الدكتور سمير أبو زعرور، أخصائي طب شرعي، وتم اعتماده من قبل المؤسستين طبيب يمثل الأسرة في المشاركة بالصفة التشريحية.

وستفوم المؤسستان بإصدار بيان مشترك بعد الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال معلومات البحث الميداني التوثيقية.