ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (180) من جريدة "الوقائع الفلسطينية"

رام الله /سما/

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (180) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وأشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (22) لسنة 2021م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، والمرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م، بشأن مؤسسة ياسر عرفات، بالإضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد، وفق بيان أصدره الديوان اليوم الخميس، نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية رقم (10) لسنة 2021م، ونظام القاضي المتدرج رقم (11) لسنة 2021، ونظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م، ونظام الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى رقم (13) لسنة 2021م، ونظام المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف رقم (14) لسنة 2021م، ونظام المجلس الاستشاري للتربية والتعليم العام رقم (15) لسنة 2021م، ونظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021م، وثلاثة قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وقراران صادران عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية – اعتماد مواصفات.

كما أشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأحكام غيابية صادرة عن هيئة قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري)، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وثلاثة قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات – مراقب الشركات.