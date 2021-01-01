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المالكي يودع ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

الخميس 24 يونيو 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه



رام الله /سما/

ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة فلسطين كريستيان كلاجس، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأشاد المالكي خلا اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بالجهود التي بذلها السفير كلاجس في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مثمنا دور الحكومة الألمانية على دعمها المستمر لشعبنا الفلسطيني، من خلال المساعدات الحيوية التي تخصصها لقطاعات مهمة في فلسطين خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية، وقطاع غزة ما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، شكر كلاجس الوزير المالكي على تعاونه ومساهمته في نجاح مهامه، متمنيا التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

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