نقابة المحامين تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية اغتيال الناشط نزار بنات

رام الله /سما/

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، من مدينة الخليل، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر يوم الخميس.

وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الخطورة تلقت نقابة المحامين خبر وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله فجرا من قبل قوة أمنية".

وأكدت على أن الواجب القانوني والأخلاقي يحتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية وفاة الناشط نزار بنات للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته بنتيجة التحقيق المحايد.

وأضافت، أن أسس بناء دولة المؤسسات يقوم على احترام الحقوق والحريات العامة والحفاظ عليها بما في ذلك حق الرأي والتعبير كحقوق دستورية لا يمكن الانتقاص منها أو المساس بها مهما كانت الأسباب، ويغدو تشكيل هذه اللجنة بالشكل الفوري والمحايد هو حق مجتمعي ووطني على الجهات المختصة متابعته فورا.