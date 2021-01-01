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لليوم الثالث: أكثر من 100 إصابة بكورونا في إسرائيل

الخميس 24 يونيو 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثالث: أكثر من 100 إصابة بكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار الطفرة الهندية خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت فإنه ولليوم الثالث على التوالي يتم فيه تشخيص أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن 138 إصابة تم تشخيصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 42993 فحصًا.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات 840307، في حين أن الحالات النشطة بلغت 680، منهم 26 بحالة خطيرة، و18 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم تصنيف منطقة “بنيامينا” قرب حيفا بأنها منطقة حمراء، كأول منطقة تصنف بذلك منذ انتهاء الموجة الأخيرة قبل أشهر.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا

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