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العليا الإسرائيلية ترجئ هدم منزل الأسير شلبي

الخميس 24 يونيو 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية ترجئ هدم منزل الأسير شلبي



القدس المحتلة /سما/

 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، إرجاء هدم منزل الأسير منتصر شلبي من ترمسعيا، والمتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة قبل نحو شهرين ما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخر.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار اتخذ بناءً على طلب فريق الدفاع عن عائلة شلبي، بتأجيل عملية الهدم ومنحها فرصة جديدة حتى 30 من الشهر الجاري.

ووفقًا للقناة، فإن القرار جاء أمس بعد ساعات من قرار للمحكمة يسمح بهدم المنزل ويرفض التماسًا تقدمت به العائلة بهذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن شلبي وعائلته يحملون الجنسية الأميركية، وسط توقعات بإمكانية أن تتدخل الخارجية الأميركية لمنع هدم منزله.

#العليا الاسرائيلية #الاسير منتصر شلبي #هدم منزل

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