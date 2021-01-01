تظاهرة برام الله تنديدًا بوفاة الناشط نزار بنات

رام الله /سما/

تظاهر المئات ظهر اليوم الخميس، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تنديدًا بوفاة الناشط نزار بنات في الخليل، بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.

واحتشد المئات على دوار المنارة، ورددوا هتافات ضد السلطة الفلسطينية، ثم انطلقوا بمسيرة إلى مقر المقاطعة، وحين وصول المسيرة على مقربة من المقاطعة اعترضتها الشرطة الفلسطينية، وحدث عراك وتدافع بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.

ومنعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى مقر المقاطعة، وبعد التدافع أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.