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وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

الخميس 24 يونيو 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 1، الخليل 7، جنين 2، نابلس 3، طولكرم 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 157".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 1، جنين 6، نابلس 13، طولكرم 1، بيت لحم 2، طوباس 2، قطاع غزة 154".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 474,341 بينهم 326,220 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين #اصابات كورونا

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