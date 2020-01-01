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تعرف على موعد مواجهات دور الـ16 لليورو

الخميس 24 يونيو 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على موعد مواجهات دور الـ16 لليورو



وكالات / سما /

انتهت منافسات دور المجموعات بـ"يورو 2020"، بتأهل 6 متصدرين و6 من أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتبدأ مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة "يورو 2020" السبت المقبل، بمواجهتي ويلز والدنمارك, وإيطاليا والنمسا.

وفيما يلي مواجهات الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2020".

- السبت 26 يونيو:

(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا).

- الأحد 27 يونيو:

(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال).

- الإثنين 28 يونيو:

(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا).

- الثلاثاء 29 يونيو:

(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد – أوكرانيا).

#يورو 2020 #كأس أمم أوروبا

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