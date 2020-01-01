تعرف على موعد مواجهات دور الـ16 لليورو

وكالات / سما /
انتهت منافسات دور المجموعات بـ"يورو 2020"، بتأهل 6 متصدرين و6 من أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
وتبدأ مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة "يورو 2020" السبت المقبل، بمواجهتي ويلز والدنمارك, وإيطاليا والنمسا.
وفيما يلي مواجهات الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2020".
- السبت 26 يونيو:
(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا).
- الأحد 27 يونيو:
(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال).
- الإثنين 28 يونيو:
(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا).
- الثلاثاء 29 يونيو:
(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد – أوكرانيا).