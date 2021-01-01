بلدية خان يونس توقع اتفاقية شراكة لدعم احتياجات التشغيل وتجاوز تداعيات العدوان

خانيونس / سما /

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اتفاقية شراكة مع منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI) من خلال المنحة المقدمة من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشئون الخارجية –مركز الأزمات والدعم (CDCS)، من خلال توريد (المحروقات) وذلك بهدف تعزيز دور البلدية ومساعدتها على التعامل مع تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة.

وشارك في توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومدير مكتب المُنظمة في غزة أ. جهاد أبو حسان، والمدير الفني م. محمـد مهدي.

وذكر م. عاشور أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حالة التضامن الدولي مع أبناء شعبنا الفلسطيني وبهدف إلى تقديم الإغاثة والحماية للمهددين بالكوارث الطبيعية والنزاعات والانهيار الاقتصادي.

وبين م. سعد أهمية الاتفاقية في تعزيز قدرة البلدية على الاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المجتمعات المتضررة ومساعدتها على التعافي من تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على جوانب الحياة المختلفة، وذلك من خلال دعم جهود بلدية خان يونس في إزالة الأنقاض وإعادة فتح الشوارع وردم الحفر وإجراء الإصلاحات المهمة للبنية التحتية المتضررة وتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ للطوارئ.

وشدد على أن البلدية على جهوزية تامة للالتزام ببنود الاتفاقية برمتها، لتعزيز خدماتها في القطاعات الأساسية المهمة والحيوية للمساعدة في التخفيف من آثار العدوان الأخير الذي طال كافة أشكال الحياة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام المحروقات في تشغيل الآليات المختلفة والمعدات الثقيلة في إزالة الأنقاض، بالإضافة إلى تشغيل سيارات جمع وترحيل النفايات، وتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ في ظل أزمة الكهرباء الحادة التي تفاقمت نتيجة إغلاق المعابر واستهداف شبكات الكهرباء في بعض المناطق خلال العدوان، شاكرًا جهود المنظمة في دعم احتياجات بلدية خان يونس.

ومن جانبه أوضح أبو حسان، أهمية دعم الشعب الفلسطيني والمؤسسات الخدماتية لمساعدتهم في التعافي من آثار التصعيد الأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تغطية جميع النفقات اللازمة لشراء وتوريد المحرقات بالكميات المتفق عليها واستخدامها في إزالة الآثار المترتبة على التصعيد، وتعزيز الخدمات في القطاعات التي تمس جوهر حياة المواطنين.