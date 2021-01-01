  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس توقع اتفاقية شراكة لدعم احتياجات التشغيل وتجاوز تداعيات العدوان

الخميس 24 يونيو 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اتفاقية شراكة مع منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI) من خلال المنحة المقدمة من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشئون الخارجية –مركز الأزمات والدعم (CDCS)، من خلال توريد (المحروقات) وذلك بهدف تعزيز دور البلدية ومساعدتها على التعامل مع تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة.

وشارك في توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومدير مكتب المُنظمة في غزة أ. جهاد أبو حسان، والمدير الفني م. محمـد مهدي.

وذكر م. عاشور أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حالة التضامن الدولي مع أبناء شعبنا الفلسطيني وبهدف إلى تقديم الإغاثة والحماية للمهددين بالكوارث الطبيعية والنزاعات والانهيار الاقتصادي.

وبين م. سعد أهمية الاتفاقية في تعزيز قدرة البلدية على الاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المجتمعات المتضررة ومساعدتها على التعافي من تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على جوانب الحياة المختلفة، وذلك من خلال دعم جهود بلدية خان يونس في إزالة الأنقاض وإعادة فتح الشوارع وردم الحفر وإجراء الإصلاحات المهمة للبنية التحتية المتضررة وتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ للطوارئ.

وشدد على أن البلدية على جهوزية تامة للالتزام ببنود الاتفاقية برمتها، لتعزيز خدماتها في القطاعات الأساسية المهمة والحيوية للمساعدة في التخفيف من آثار العدوان الأخير الذي طال كافة أشكال الحياة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام المحروقات في تشغيل الآليات المختلفة والمعدات الثقيلة في إزالة الأنقاض، بالإضافة إلى تشغيل سيارات جمع وترحيل النفايات، وتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ في ظل أزمة الكهرباء الحادة التي تفاقمت نتيجة إغلاق المعابر واستهداف شبكات الكهرباء في بعض المناطق خلال العدوان، شاكرًا جهود المنظمة في دعم احتياجات بلدية خان يونس.

ومن جانبه أوضح أبو حسان، أهمية دعم الشعب الفلسطيني والمؤسسات الخدماتية لمساعدتهم في التعافي من آثار التصعيد الأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تغطية جميع النفقات اللازمة لشراء وتوريد المحرقات بالكميات المتفق عليها واستخدامها في إزالة الآثار المترتبة على التصعيد، وتعزيز الخدمات في القطاعات التي تمس جوهر حياة المواطنين.

#بلدية خان يونس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هكذا تصل إسرائيل إلى هدنة طويلة المدى مع غزة

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة

تسجيل جديد لـ"داعش" .. هاجم حماس وعلق على مقتل شيكاو

صور: إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي بعهد صدام

أزمة غير مسبوقة في جيش الاحتلال.. ما علاقة الجنود البدو؟

3 ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

الأخبار الرئيسية

نزار بنات

أول تعليق من الأجهزة الأمنية بالضفة حول وفاة الناشط نزار بنات ورئيس الوزراء يوعز بالتالي..

رئيس "أمان" يوصي : توجيه ضربات شديدة جدا لغزة ليوم أو يومين و السنوار محكوم بالموت

بنات

عائلة الناشط"بنات" تصدر بيانا شديد اللهجة : تعرض للضرب المبرح وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ

فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”

وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته اثناء اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية