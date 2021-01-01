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السفيرة جرار: تضامن واسع مع شعبنا في جنوب افريقيا

الخميس 24 يونيو 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا حنان جرار، إن العلاقات بين البلدين تاريخية منذ خمسينييات القرن الماضي كحركات تحرر وحركات ثورية.

وأضافت جرار في حديث متلفز : إن الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح والحركات الوطنية الأخرى تشاركت مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحركات التحرر الأخرى في جنوب إفريقيا، منصة أهداف مشتركة واضحة تمثلت على مدى عقود من النضال المشترك ضد التمييز العنصري "الأبارتهايد".

ولفتت جرار إلى أن الدعم الجنوب إفريقي لشعبنا يكتسب أهمية خاصة في ظل بدء العالم إظهار الحماسة لتوصيف الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بأنه نظام فصل عنصري، لافتة إلى التضامن الشعبي في جنوب افريقيا مع شعبنا الفلسطيني الذي خاض تجربة مشابهة.

وشددت جرار على ضرورة استثمار هذه الأصوات والبناء عليها وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وصولاً لإحقاق الحق للشعب الفلسطيني وأن يتمكن من العيش بكرامة.

وأكدت جرار موقف البرلمان الإفريقي الواضح والمتقدم من القضية الفلسطينية، إضافة إلى خروج الشعوب الافريقية للتظاهر تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وضرورة ابقاء الرواية الفلسطينية حاضرة في أذهان الشباب الإفريقي والابقاء على التضامن الشعبي.

من جهته، طالب مستشار وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا زين دانغور بضرورة تطبيق الولاية القانونية الدولية على الأرض الفلسطينية في مواجهة نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى العمل على استضافة المنتديات والملتقيات الدولية المختلفة للتوضيح لهم خطورة الأوضاع  في فلسطين.

وقال: "عندما نتحدث عن الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني فنحن نتحدث عن دور هام لجنوب إفريقيا على مستوى السياسة الخارجية".

وأضاف: "نعمل على حشد التضامن لهذا الشعب العظيم، ونقوم بخطوات عملية لبناء جسور مع دول مختلفة من العالم لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية".

وتابع: "هذا الاحتلال هو نظام فصل عنصري واضطهاد يمارس ضد الفلسطنيين، نحن نعمل على دعم الاطر القانونية الخاصة بالتصدي لأنظمة الفصل العنصري".

بدوره، أكد رئيس جمعية إفريقيا من أجل فلسطين محمد ديساري على الاهتمام الشعبي البارز بالنضال الفلسطيني من جنوب إفريقيا، وقال: "يوجد شبه كبير بين نظام الفصل العنصري الذي عانى منه الشعب الجنوب إفريقي ومعاناة الشعب الفلسطيني".

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