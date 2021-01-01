  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من الأجهزة الأمنية بالضفة حول وفاة الناشط نزار بنات ورئيس الوزراء يوعز بالتالي..

الخميس 24 يونيو 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الأجهزة الأمنية بالضفة حول وفاة الناشط نزار بنات ورئيس الوزراء يوعز بالتالي..



رام الله / سما /

قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الامن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأضاف اللواء دويكات في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية ، أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية اجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

وفي منشور على صفحته على الفيسبوك قال رئيس الوزراء د . محمد اشتية :

سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل صباح اليوم، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة ، وعضوية رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك وطبيب ممثل عن عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.

وأضاف اشتية بأن طبيب من جهة العائلة سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان.

وأشار بأن اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادة عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وختم بأنه سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.

#طلال دويكات #نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هكذا تصل إسرائيل إلى هدنة طويلة المدى مع غزة

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة

تسجيل جديد لـ"داعش" .. هاجم حماس وعلق على مقتل شيكاو

صور: إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي بعهد صدام

أزمة غير مسبوقة في جيش الاحتلال.. ما علاقة الجنود البدو؟

3 ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

الأخبار الرئيسية

رئيس "أمان" يوصي : توجيه ضربات شديدة جدا لغزة ليوم أو يومين و السنوار محكوم بالموت

بنات

عائلة الناشط"بنات" تصدر بيانا شديد اللهجة : تعرض للضرب المبرح وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ

فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”

وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته اثناء اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية

الرئيس عباس : سأدافع عن "فتح" بإرثها وحاضرها ومستقبلها ولن أسمح بسرقة الثورة والمنظمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية