أول تعليق من الأجهزة الأمنية بالضفة حول وفاة الناشط نزار بنات ورئيس الوزراء يوعز بالتالي..

رام الله / سما /

قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الامن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأضاف اللواء دويكات في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية ، أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية اجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

وفي منشور على صفحته على الفيسبوك قال رئيس الوزراء د . محمد اشتية :

سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل صباح اليوم، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة ، وعضوية رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك وطبيب ممثل عن عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.

وأضاف اشتية بأن طبيب من جهة العائلة سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان.

وأشار بأن اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادة عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وختم بأنه سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.