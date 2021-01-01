وزارتا الصحة الفلسطينية والأردنية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

عمان / سما /

وقعت وزارتا الصحة الفلسطينية والأردنية، اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، في مجالات التدريب والرعاية الصحية الأولية، والغذاء والدواء، لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الثنائي في الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية، والتدريب، وتبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة، والغذاء والدواء.

وتضمنت التعاون لتدريب الكوادر الصحية الفلسطينية في مجالات الرعاية الصحية الأولية خاصة في صحة البيئة، وسلامة الغذاء، والوبائيات، والأمراض المتوطنة، وطب المجتمع، وطب الأسرة، والأمراض السارية وغير السارية، والتمريض التخصصي للرعاية الاولي.

كما شملت بنود الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والنشرات والتقارير الصحية الدورية الصادرة عن كل الطرفية في مجال الرعاية الصحية الاولية ولاسيما تبادل المعلومات في مجال الاوبئة في حال حدوثها.

وتقدم تقدم وزارة الصحة الاردنية بموجب الاتفاقية الخدمات العلاجية للجانب الفلسطيني في مستشفياتها ضمن التخصصات الطبية المتوفر فيها، وتأمين علاج لبعض الحالات من مرضى السرطان وحالات زراعة الكلى من الفلسطينيين سنويا.

كما ستقوم الوزارة المذكورة بتدريب الكوادر الصحية الفلسطينية ضمن خطة تدريب زمني (قصيرة ومتوسط المدى) في الإسعاف والطوارئ، والإجازات والتراخيص والشؤون القانونية، وطب الاسرة.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة والمتعلقة بالقوانين والأنظمة والتشريعات الصحية، والتأمين الصحي، ونظم الادارة الصحية.

وفيما يتعلق بالغذاء والدواء أكدت الاتفاقية على تبادل المعلومات في مجال السياسات الدوائية، خاصة نظام التسجيل الدوائي، والرقابة العامة والنوعية على الدواء، وتخزين الامصال والمطاعيم والأدوية، وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتوفير إجراء الفحوصات المخبرية للأدوية المسجلة في وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة التي وقعت الاتفاق عن الجانب الفلسطيني ، ان هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز التعاون القائم أصلا مع الأردن، الذين يمتلكون خبرات تراكمية في المجال الصحي، مؤكدة أن التعاون شمل العديد من الجوانب الصحية أبرزها التدريب، والتطعيم، والرعاية الصحية الأولية، وتبادل المعلومات الصحية،

وثمنت التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين الأردن وفلسطين، والجهود المبذولة للتنسيق مع الجانب الأردني في أعلى المستويات لتعزيز الشراكة.

من جانبه، قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري لـ"وفا"، إن توقيت هذه الاتفاقية له أهميه خاصة حيث يأتي في ظل جائحة "كورونا" المنتشرة عالميا.

وأضاف أن هذه الاتفاقية دليل على عمق العلاقات بين البلدين، وتكريس واقعي لتبادل الخبرات في مجالات الغذاء والدواء والمطاعيم وعلاج المرضى، واستكمال للجهود المبذولة من قبل حكومتي الأردن فلسطين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الصحي.