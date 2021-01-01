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الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يعلقان على وفاة الناشط المعارض "نزار بنات"

الخميس 24 يونيو 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يعلقان على وفاة الناشط المعارض "نزار بنات"



رام الله / سما /

عبرت جهات اوروبية عن صدمتها وحزنها لوفاة الناشط المعارض نزار بنات اثناء اعتقاله اليوم الخميس من قبل اجهزة الامن الفلسطينية .

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: "مصدوم وحزين لوفاة الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني، و أدعو لأجراء تحقيق فوري، ومستقل وشفاف. و يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

من جانبه قال الاتحاد الأوروبي: " مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية وندعو لإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً.

اما مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية قال : "صُدمة وحزن عميق لوفاة نزار بنات الناشط السياسي الفلسطيني البارز والناقد للسلطة الفلسطينية، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية، ونؤيد بقوة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذين يتوجب حمايتهم".
 

وكان منزل بنات تعرّض لإطلاق نار من قبل مسلحين على خلفية توجيهه -كمرشح للمجلس التشريعي- كتابًا لممثلي الاتحاد الأوروبي طالب فيه بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورًا على إثر قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات وربط إجرائها بسماح “إسرائيل” على إقامتها في القدس.

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