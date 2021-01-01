الصحة تعلن استلام دفعة جديدة من أجهزة طبية ومواد مخبرية من الصين

رام الله / سما /

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الأجهزة الطبية ومواد الفحص المخبري، مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي نشرته على موقعها، أن هذه المساعدات شملت 20 جهاز تنفس اصطناعي وتوابعها، إضافة لمواد فحص مخبري خاصة بكوفيد -19.

وأشارت إلى أن هذه الدفعة من المساعدات تأتي ضمن سلسلة مساعدات سابقة قدمتها الحكومة الصينية لدولة فلسطين، في إطار الدعم وتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

وشكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، جمهورية الصين الشعبية، رئيساً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل لفلسطين في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي.