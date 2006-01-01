"تويتر" تتيح لنجومها بأمريكا توفير محتويات مدفوعة لمتابعيهم

وكالات / سما /

أعلنت شبكة "تويتر" الاجتماعية أن عدداً محدوداً من المستخدمين ذوي العدد الكبير من المتابعين على المنصة في أمريكا سيتمكنون من اختبار ميزات جديدة تتيح لهم تقديم صيغ واشتراكات مدفوعة.

وبدأت الشبكة الاجتماعية، وفق بيان مشترك صادر عن مسؤولتي المنتجات في الشركة إيلين هافليتشك وإستير كروفورد، بقبول الطلبات من المستخدمين الذين يرغبون في تحقيق مداخيل من محتوى حساباتهم من خلال "تيكيتد سبايسز" و"سوبر فولوز".

وأوضح البيان، الذي نشرته صحيفة "القدس العربي" اللندنية أمس الأربعاء، أن "تيكيتد سبايسز" يساعد "على إنشاء تجارب صوتية مباشرة في +تويتر سبايسز+ يرغب المتابعون في دفع ثمنها".

وذكر البيان أن خاصيّة "سوبر فولوز" تتيح لصاحب الحساب "بناء علاقة مباشرة مع متابعيه الأكثر ولاءً، ما قد يدر دخلاً شهرياً".

ووفق ذات المصدر سيتمكن نجوم "تويتر" من بيع تذاكر افتراضية للأحداث الصوتية عبر "تيكيتد سبايسز"، بأسعار تراوح بين دولار واحد و999 دولاراً.

أما المشتركون "المميزون" فسيتاح لهم الوصول إلى محتويات حصرية من خلال دفع حزم شهرية بقيمة ثلاثة دولارات أو خمسة دولارات أو عشرة دولارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل "تويتر مكاناً يمكن فيه كسب المال من خلال إجراء محادثات محفزة، وليس فقط مكاناً ممتعاً للتفاعل مع الجماهير".

وستقتطع “تويتر” نسبة 3 في المئة من إجمالي الإيرادات المتأتية من "تيكيتد سبايسز" أو "سوبر فولوز" والتي تقل عن 50 ألف دولار. أما من المبالغ الأكبر، فستتقاضى الشبكة الاجتماعية عمولة بنسبة 20 في المئة.

ويمكن أن تتيح هذه الإيرادات للشركة تنويع مصادر إيراداتها القائمة راهناً بغالبيتها على الإعلانات.

وأوضحت "تويتر" أن العمولات على المبالغ المتبقية ستُحتسَب بعد أن تكون متاجر التطبيقات أجرت عمليات السحب.

يذكر أن "آبل" و"غوغل" يطبقان بالفعل رسوم خدمة على المطورين الذين يعرضون خدماتهم في متاجرهما عبر الإنترنت.

وتأمل "تويتر" أيضا من خلال الميزات الجديدة في جذب المزيد من الشخصيات المشهورة وجماهيرها إلى شبكتها سعياً إلى بث إعلانات محددة الهدف.

وتأسست شبكة "تويتر" في آذار (مارس) عام 2006 على يد جاك دورسي وأصدقائه، وتتخذ شركة من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مركزا لها، ويعمل لديها نحو 4 آلاف و800 موظف حول العالم.

ويستخدم ما يقرب من 340 مليون شخص حول العالم منصة" تويتر"، فيما تأتي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والهند في صدارة الدول التي يستخدم مواطنها الموقع، وفق تقرير لوكالة أنباء "الأناضول".

وحسب تقرير بعنوان "ديجيتال 2020" أصدرته منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "We Are Social/Hootsuite" العالمية، العام الماضي، فإن "تويتر" احتلت المرتبة الـ13 عالميا بين مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما.