برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع ليونيل ميسي على تجديد عقده

وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” على توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق نهائي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تمديد عقده مع البلاوجرانا.

وسينتهي عقد الدولي الأرجنتيني المميز ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة هذا الصيف، حيث يتبقى في عقده أيامٍ قليلة على انتهاءه.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانضمام لأكثر من نادٍ بشكل مجاني، ولكن يبدو بأنه قرر الاستمرار بعد عودة خوان لابورتا لرئاسة البرسا، بالإضافة إلى التعاقد مع صديقه المقرب سيرجيو أجويرو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع ليونيل ميسي بشأن تمديد عقد النجم الأرجنتيني لمدة موسمين فقط حتى صيف عام 2023.

وأضاف فابريزيو رومانو بأنه ليس هناك أدنى شك بشأن استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة، ولكن لا تزال هناك بعض البنود التي يجب تعديلها في عقد النجم الأرجنتيني، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تجديد عقده.

الجدير بالذكر أن ميسي قد شارك مع برشلونة في الموسم الأخير 47 مرة، ونجح في تسجيل 38 هدفاً، وصنع 14 آخرين.