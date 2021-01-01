تشيلسي يحدد موقفه من الصراع على هالاند

وكالات / سما /

يعتبر اسم إيرلينج هالاند واحد من الأسماء الساخنة في السوق ما بين ريال مدريد وتشيلسي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

يريد توخيل تعزيز هجوم البلوز بالنجم النرويجي وخصوصاً أن خط الهجوم لم يرضيه حتى في ظل وجود تيمو فيرنر.

وأشارت صحيفة إيفننج ستاندرد الإنجليزية أن نادي تشيلسي يريد بقوة الحصول على خدمات المهاجم النرويجي، ويعتبر ذلك أولوية بالنسبة له.

أضاف التقارير أن التوقيع مع هالاند لا يقل أهمية عن التجديد مع نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي والذي قدم موسماً رائعاً للغاية قد يترشح من خلاله لقائمة المرشحين للفوز بالبالون دور.

أظهر تشيلسي اهتمامه كذلك بديكلان رايس ولكنه يعلم صعوبة رحيله عن ويستهام يونايتد هذا الصيف، ولذلك فإن التركيز الكلي سيكون على ضم هالاند.

أشارت بعض التقارير أن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 110 مليون يورو لضم هالاند من دورتموند، ويتوقع أن يقوم تشيلسي بنفس الخطوة قريباً.