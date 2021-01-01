البرازيل تُحقق فوزاً درامياً على كولومبيا في كوبا أمريكا

وكالات / سما /

حقق مُنتخب البرازيل فوزاً صعباً أمام ضيفه مُنتخب كولومبيا، وذلك في المُباراة التي جرت بينهما في إطار دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بنتيجة هدفين لهدف.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو قد بدأ عن طريق لويس فيرناندو دياز لكولومبيا في الدقيقة 10 بعد مقصية رائعة.

وانتظرت البرازيل حتى الدقيقة 78 التي شهدت تسجيل روبرتو فيرمينو هدف التعادل، وذلك بعد لعبة رأسية رائعة غالط بها أوسبينا حارس كولومبيا.

وتسبب الهدف في حالة من الغضب الشديد بين لاعبي والجهاز الفني لمُنتخب كولومبيا، حيث طالبوا بعدم احتسابه، وذلك بعد اصطدام الكرة أثناء الهجمة التي قادت للهدف في الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا لتُغير مسارها مما سمح للبرازيل بالتسجيل، ولم يستجيب الحكم للاعتراضات الكولومبية وقرر احتساب الهدف.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نجح كاسيميرو في تسجيل هدف فوز البرازيل، وذلك بعد لعبة رأسية مُتقنة بعد استغلاله لكرة ملعوبة من ركلة ركنية.

وارتفع رصيد البرازيل بعد الفوز للنقطة رقم 9 يحتل بهم السليساو صدارة مجموعته، فيما تأتي كولومبيا ثانية برصيد 4 نقاط.