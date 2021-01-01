وزارتا "التعليم العالي" والصحة تبحثان أوضاع التعليم الصحي

رام الله / سما /

بحث رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، اليوم الخميس، مع رئيس التعليم الصحي والبحث العلمي في وزارة الصحة عبد الله القواسمي، أوضاع التعليم الصحي في فلسطين.



وناقش اللقاء عددا من القضايا المشتركة، وأهمية صياغة رؤية استراتيجية وطنية للتعليم الصحي، والبحث العلمي في فلسطين.



وقال شتيوي "إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لعملية الالتحاق في البرامج الطبية والصحية المختلفة، بما يتواءم مع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والمستشفيات، مع الحرص على جودة المخرجات التعليمية.



وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والنشاطات وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي في مجال التدريب والبحث العلمي.



من جهته، قال القواسمي إن الأعداد المتزايدة لطلبة الطب، والطاقة الاستيعابية للتدريب السريري في المستشفيات الحكومية وغيرها، مواضيع مهمة تحتاج نقاشا مشتركا في إطار صياغة رؤية لاستراتيجية وطنية للتعليم الصحي في فلسطين.



وأكد ضرورة إسناد وزارة الصحة في توفير الاختصاصات الطبية المختلفة، لتوطين الخدمة ورفع مستواها وتقليل تكلفتها.