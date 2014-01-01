المواطن محمد شلدان يناشد الرئيس واشتية بإعادة رواتب أبنائه الشهداء

غزة / سما /

ناشد المواطن محمد محمود محمد شلدان من مدينة غزة ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وكافة الجهات المعنية بضرورة إعادة رواتب أبنائه الشهداء.

وقال شلدان ، بأنه تم وقف راتب ابنائي الشهداء منذ تاريخ 1 يناير عام 2019 وحتى اللحظة ، حيث نعيش أوضاع اقتصادية صعبة للغاية في ظل ظروف يعيشها قطاع غزة الحبيب لا تخفى على أحد .

وأضاف ، أتقدم إليكم بهذه المناشدة من أجل إعادة راتب ابنائي الشهداء وكذلك تبني قضية شهداء حرب 2014 ، حيث أننا ما زلنا نطرق جميع الأبواب لعل كلمتنا تسمع وتجد أذنا صاغية لمعاناة عائلتنا جراء وقف رواتب أبنائنا ، وما نطلبه فقط هو إعادة الراتب وليس أكثر من ذلك.

المواطن محمد محمود محمد شدان

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